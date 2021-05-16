Emre Belözoğlu'ndan taraftarları kızdıran görüntü

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Kayserispor2la karşılaşan Fenerbahçe'de maç sonu Emre Belözoğlu'nun görüntüleri taraftarı kızdırdı.

Süper Lig'in 42. haftasında kıran kırana mücadelelerin ardından, şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş oldu.

Saı-lacivertliler 41. haftada Sivasspor maçını kazansaydı, dün oynanan Kaysserispor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan edecekti.

Kayserispor'a karşı alınan 2-1'lik skor, Fenerbahçe için yetmedi ve ligi 3. sırada bitirdi.

MAÇ SONU EMRE BELÖZOĞLU'NUN MUTLU ANLARI TEPKİ TOPLADI

Maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görüntüleri çok konuşuldu.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile sohbet eden Belözoğlu'nun eğlendiği anlar Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük tepki topladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)