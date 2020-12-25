Emre Belözoğlu'nun Başakşehir maçı yorumu

Hakem kararlarının konuşulduğu Fenerbahçe-Başakşehir maçı hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Haklı bir galibiyet aldık" dedi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının yankıları sürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek hakkında yaptığı yorumlara katılmadığını dile getiren sportif direktör Emre Belözoğlu, daha iyi oynayan tarafın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"BİZ DAHA İYİ OYNADIK"

Türkiye gazetesine konuşan Belözoğlu, “Bizim de çok canımız yandı. Hatalı kararlar veriyorlar. Ancak bu, Başakşehir karşısında bizim takım olarak iyi oynayıp kazandığımız gerçeğini değiştiremez.” dedi.

Haksız eleştirilerle suni gündemler oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, “Evet sıkıntılarımız, eksiklerimiz var. Ancak ortada kriz, kaos yok. Arkadaşlık üst seviyede, takımın havası iyi. Bu kadar eksiğe rağmen kötü bir durumda değiliz.” ifadelerini kullandı.

"KISASA KISASI DA BİLİRİZ"

Bugüne kadar mütevazı bir duruş sergilemeye çalıştıklarını belirten Belözoğlu, “Biz sözün gücüne inandık. Sesimizi yükseltmedik. Aleyhimize kararlardan sonra da seviyeyi düşürmedik." dedi.

Emre Belözoğlu, "Kısasa kısası da biliriz. Biz Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyoruz. Bunun için herkesle ve her şeyle mücadele ederiz.” şeklinde konuştu.