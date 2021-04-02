Emre Belözoğlu'nun Denizlispor maçı muhtemel 11'i

Denizlispor karşısında takımın başında ilk resmi maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu, kafasındaki 11'i belirledi.

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, takımın başında ilk kez Denizlispor maçında sahaya çıkacak.

Milli takımdan dönen isimlerin yanı sıra koronavirüs karantina sürecini bitiren İrfan Can Kahveci ve Sangare'nin de Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

VALENCIA, OSAYI VE SAMATTA

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun, Mbwana Samatta'yı farklı bir görevlen santrfor oynatması beklenirken topu da daha fazla Tanzanyalı futbolcuya atmaları için futbolcularına talimat verecek. Yeni planda önemli bir rol oynamasını beklediği forvetten umutlu olan Belözoğlu'nun, kanatlarda ise Valencia ve Osayi Samuel'e görev vermesi bekleniyor.

OZAN DİNLENDİRİLECEK

Orta saha kurgusunu ise Pelkas, İrfan Can ve Gustavo üzerinden kurmak isteyen Emre Belözoğlu'nun, Ozan Tufan'ı dinlendirmesi bekleniyor.

SAVUNMA HATTI

Genç çalıştırıcı defansı ise Caner, Sangare, Szalai ve Serdar Aziz üzerinden kuracak. Kritik maçta kale, her zamanki gibi Altay Bayındır'a emanet olacak.