Emre Belözoğlu'nun forvet kararı

Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de forvette kimin oynayacağı belirsiz. Samatta, Malatya'da yokları oynarken formaya en yakın ismin Mame Thiam olduğu öğrenildi.

Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut döneminde formsuz olan Mbwana Samatta'nın üzerinde ısrarla durmuştu.

Samatta da Kadıköy'deki mücadelede rakip fileleri havalandırıp, 10 maçlık gol orucunu sonlandırmıştı.

Yeniden çıkışa geçeceği düşünülen Samatta, Yeni Malatyaspor deplasmanında yokları oynadı.

Belözoğlu'nun, şampiyonluk yarışında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı Gaziantep FK mücadelesi öncesi forvette kimi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşadığı bildirildi.





YENİ FORVET THIAM

Samatta, ligde 25 maçta 5 gol atarken, Thiam'ın 27 lig mücadelesinde 6 golünün yanı sıra 4 de asisti bulunuyor.

Şu an için Gaziantep maçı için ilk tercihin, Thiam olduğu ancak kesin kararın maç günü belli olacağı konuşuluyor. Rahatsızlığını yeni atlatan Cisse ise tam olarak hazır değil.



