Emre Belözoğlu'nun hayal kırıklığı Mert Hakan Yandaş

Emre Belözoğlu'nun transfer yarışında Galatasaray'ın elinden aldığı Mert Hakan Yandaş'ın performansı, Emre Belözoğlu'nu hayal kırıklığına uğratıyor. Tecrübeli futbolcu derbide de yokları oynadı.

Galatasaray'a Kadıköy'de üst üste 2. maçta da yenilen Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuldu.

Özellikle takım uyumunun bir hayli sıkıntılı olduğu gözlemlenen sarı-lacivertlilerde umut vadeden bazı futbolcuların da performansını düşük olması yönetimin canını sıkıyor.

Sezon başında Galatasaray'ın elinden alınan Mert Hakan Yandaş'ın bu sezon gösterdiği performans transferin mimarı Emre Belözoğlu'nu memnun etmezken, genç sportif direktörün hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi.

DERBİDE DE YOKLARI OYNADI

Özellikle derbide hücum aksiyonlarındaki ağır görüntüsüyle dikkat çeken Mert Hakan, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, yüzde 92,9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazandı.

İkinci yarıda oyuna dahil olan ve aynı bölgede görev alan Mesut Özil ise Mert Hakan'ın yerine girdikten sonra uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, yüzde 95,2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta açtı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.