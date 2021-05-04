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    Emre Belözoğlu'nun maç bitmeden soyunma odasına gitme nedeni

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, BB Erzurum maçının son dakikalarında sinirlenerek soyunma odasına gitmişti. Genç teknik adamın, Osayi ve Samatta'ya kızdığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 14:39
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    Emre Belözoğlu'nun maç bitmeden soyunma odasına gitme nedeni

    Fenerbahçe, zorlu geçmesi beklenen Erzurumspor maçına fırtına gibi başlayarak 14 dakikada 3-0 öne geçmişti. Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği haftada rakibine benzer bir performansla cevap vereceği zannedilen Fenerbahçe, erken gelen gollerin ardından duruldu.

    Emre Belözoğlu nun maç bitmeden soyunma odasına gitme nedeni #1

    3-0'dan sonra frene basan Fenerbahçe, bulduğu net pozisyonlardan da faydalanamadı. İkinci yarıda durum 3-1'e gelince Belözoğlu oyuncu değişiklikleri yaptı. Ancak Erzurumspor 2. gole yaklaşınca çok rahat geçen maç sıkıntıya girer gibi oldu.

    OSAYI VE SAMATTA'YA KIZDI

    Bu anda Samatta ve Osayi arka arkaya çok net fırsatlar kaçırınca Emre Belözoğlu küplere bindi. Çok farklı kazanılacak maçın bu duruma gelmesine kızan genç hoca, maç bitmeden soyunma odasına gitti. 87. dakikada içeri giren Belözoğlu, takımın kaçırdığı gollere sinirlendi.

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