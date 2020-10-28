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- Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresinin 1 yıl olduğu açıklandı
Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresinin 1 yıl olduğu açıklandı
Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 14:37
- Güncelleme : 28.10.2020 - 14:38
Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, sportif direktörlük görevine getirilmiş ancak resmi olarak açıklanmamıştı.
Birçok başarılı transfere imza atan 40 yaşındaki futbol adamı için bugün bir imza töreni düzenlendi.
SÖZLEŞME SÜRESİ 1 YIL
Ali Koç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Belözoğlu'nun, sözleşme süresinin 1 yıl olduğu duyuruldu.
Kontrat süresi, Emre için özel olarak hazırlanan formanın arkasına yazıldı.