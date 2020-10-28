Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresinin 1 yıl olduğu açıklandı

Emre Belözoğlu'nun sözleşme süresinin 1 yıl olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, sportif direktörlük görevine getirilmiş ancak resmi olarak açıklanmamıştı.

Birçok başarılı transfere imza atan 40 yaşındaki futbol adamı için bugün bir imza töreni düzenlendi.

SÖZLEŞME SÜRESİ 1 YIL

Ali Koç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Belözoğlu'nun, sözleşme süresinin 1 yıl olduğu duyuruldu.

Kontrat süresi, Emre için özel olarak hazırlanan formanın arkasına yazıldı.