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- Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe, Bundesliga'da birçok önemli takımda yardımcı antrenörlük yapan Erdinç Sözer ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 09:10
- Güncelleme : 31.03.2021 - 09:45
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından kalan 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun, yurt dışından gelecek olan yardımcısı belli oldu.
Leverkusen, Stuttgart, Hamburg, Wolfsburg ve Hertha Berlin gibi önemli kulüplerde antrenörlük yapan Erdinç Sözer'in, Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.
ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?
1968 yılında Türkiye'de doğan Sözer, antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt U19 takımında başladı.
Kariyeri boyunca Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak çalışan Erdinç Sözer, son olarak Hertha Berlin'de görev yapıyordu.