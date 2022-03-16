Emre Bilgin kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın kalesi ona emanet!

Emre Bilgin kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın kalesi ona emanet!

Emre Bilgin, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Hatayspor maçında kaleye geçecek. Peki Emre Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Emre Bilgin'in kariyerine dair merak edilenler...

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. Siyah beyazlı takımın 2. kalecisi Mert Günok da sakat olması nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu nedenle Beşiktaş'ın Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında kale, Emre Bilgin'e emanet olacak.

Bilgin, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Hatayspor maçında A Takım ile ilk maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar'da yedek kaleci ise yine altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.

Bu gelişme sonrası siyah beyazlı taraftarlar, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyecek Emre Bilgin'in hayatı ve kariyerine dair detayları sorgulamaya başladı.

Peki Emre Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Emre Bilgin'in hayatı ve futbol kariyeri...

EMRE BİLGİN KİMDİR?

2004 yılının Haziran ayında İstanbul'un Güngören ilçesinde dünyaya gelen Emre Bilgin, futbola 19 Eylül 2013 tarihinde henüz 9 yaşındayken Bayrampaşa Demirspor'da başladı.

Ardından Ekim 2014'te Beşiktaş'a transfer olan Emre Bilgin, Beşiktaş U17 takımında forma giymektedir.

Emre Bilgin'in, 2020 sezonunda Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Beşiktaş A Takımı antrenmanlarına katılması için talimat verildi. Genç oyuncu, 2020 Ağustos ayında Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki file bekçisi, ayrıca Türkiye Milli Takımı alt kategorilerinde de kendine yer buldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ