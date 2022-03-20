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    Emre Bilgin: Kurduğum hayal gerçekleşti

    Beşiktaş'ta genç kaleci Emre Bilgin, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 02:51
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    Emre Bilgin: Kurduğum hayal gerçekleşti

    Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    "BU YAŞTA BU FORMAYI GİYMEK ÇOK KIYMETLİ"

    Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Bu yaşta bu formayı giymek çok kıymetli. Oldukça gururluyum. Emekleri olan aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Yediğimiz golde biraz hatalıydım" dedi.

    "HAYALİM BEŞİKTAŞ FORMASINI UZUN SÜRE GİYMEK"

    Emre Bilgin ayrıca, "19.03 tarihinde maça çıktım. Galibiyet olsa benim için daha iyi olurdu ama kısmet değilmiş. Oyuna gelirsek, böyle bir günde gol bulamadık. 20 top karşılığında transfer oldum. Kurduğum bir hayal bugün gerçekleşti. Bir diğer hayalim Beşiktaş formasını uzun süre giymek." ifadelerini kullandı.


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