Emre Bol'un kavga ettiği Oğuz Altay kimdir, neden özür diledi? Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Emre Bol'un kavga ettiği Oğuz Altay kimdir, neden özür diledi? Fenerbahçelileri kızdıran sözler

TV100'de yayınlanan VAR Odası futbol programında, futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında kavga çıktı. Peki, Emre Bol'un kavga ettiği Oğuz Altay kimdir, neden özür diledi?

TV100 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Ertem Şener'in üstlendiği VAR Odası programında kavga çıktı.

Programın yorumcularından olan Emre Bol ve Oğuz Altay arasında 'şampiyonluk' kavgası yaşandı.

"2010-11 sezonu şampiyonu kim?" sorusu üzerine başlayan tartışmada Oğuz Altay, "Hırsınız." dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Emre Bol, "Açın Türkiye Futbol Federasyonu sitesini bakalım ne yazıyor." dedi.

Bu gelişmelerin üzerine Oğuz Altay'a dair detaylar gündeme gelmeye başlarken, Altay'ın özür dilediği öğrenildi.

Altay özür mesajında, "Dün gece TV100 kanalında yayınlanan ve yorumculuk yaptığım Var Odası isimli programda, canlı yayının getirmiş olduğu yüksek adrenalin ve istemsizce Fenerbahçe camiasını üzen söylemim olmuştur.

Bu kelimeleri tekrarlamamak adına bu metinde zikretmeyeceğim. Bu vesile ile gerek bütün spor kamuoyundan gerekse bütün Fenerbahçe camiasından özür dilerim.

TV100 yönetim kurulu ve program yapımcım Ertem Şener'den istemsizce yaşattığım bu sıkıntıdan dolayı, ayrıca özür dilerim. Ebedi dostluk, ebedi kardeşlik... Saygılarımla Oğuz Altay..." ifadelerini kullandı.

Peki, Oğuz Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

OĞUZ ALTAY KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Altay, ultrAslan'ın kurucu üyesidir.

1983 yılında Şişli Lisesi'nden mezun olan Altay'ın, ticaret ile uğraştığı öğrenildi. Oğuz Altay, 2007 yılında ultrAslan 2. Dönem Başkanlığını yapmıştı.

Altay, ultrAslan'da başkanlık sisteminin kaldırıldığı 2007 yılı sonundan bu yana genel koordinatör olarak görevini sürdürmeye devam ediyor.