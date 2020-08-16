Emre Can, Borussia Dortmund kampında İbrahim Tatlıses'ten "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi.

Alman takımında yeni gelen futbolculara yapılan 'herkesin önünde şarkı söyleme' ritüeli kapsamında Juventus'tan bonservisi alınan Emre Can da sahneye çıktı.

Emre Can'dan 'Haydi söyle' performansı - İZLE

Kendisini 'en kötü şarkıcı' olarak tanıtan Türk asıllı Alman futbolcu, "Kimse anlamasın diye Türkçe şarkı seçtim." diyerek İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle!" parçasını seslendirdi.

JUVENTUS'TA DA BU ŞARKIYI SESLENDİRMİŞTİ

Tecrübeli futbolcu Juventus'ta forma giydiği döneme takım arkadaşlarına yine "Haydi Söyle!" şarkısını söylemişti.