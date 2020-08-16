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    Emre Can'dan 'Haydi söyle' performansı

    Emre Can, Borussia Dortmund kampında İbrahim Tatlıses'ten "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 16:16
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    Emre Can'dan 'Haydi söyle' performansı

    Alman takımında yeni gelen futbolculara yapılan 'herkesin önünde şarkı söyleme' ritüeli kapsamında Juventus'tan bonservisi alınan Emre Can da sahneye çıktı.

    Emre Can'dan 'Haydi söyle' performansı - İZLE

    Kendisini 'en kötü şarkıcı' olarak tanıtan Türk asıllı Alman futbolcu, "Kimse anlamasın diye Türkçe şarkı seçtim." diyerek İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle!" parçasını seslendirdi.

    Emre Can dan Haydi söyle performansı #1

    JUVENTUS'TA DA BU ŞARKIYI SESLENDİRMİŞTİ

    Tecrübeli futbolcu Juventus'ta forma giydiği döneme takım arkadaşlarına yine "Haydi Söyle!" şarkısını söylemişti.

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