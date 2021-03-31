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- Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi
Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi
Twitter hesabından, "İçimiz bir, dışımız bir. Mayıslar bizimdir" yazarak Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini açık bir şekilde dile getiren Emre Çolak, kadro dışı bırakıldı
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 13:10
- Güncelleme : 31.03.2021 - 14:03
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te, Emre Çolak krizi yaşanıyor.
Dün resmi sosyal medya hesabından "İçimiz bir, dışımız bir. Mayıslar bizimdir" yazarak Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, bir özür mesajı yayınladı.
ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
Profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığını belirten Çolak, buna rağmen cezadan kurtulamadı.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Karagümrük yönetimi, özür dilemesine rağmen kulübün değer ve ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Emre'yi kadro dışı bıraktı.
Yapılan açıklama şu şekilde: