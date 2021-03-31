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Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi

Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi

Twitter hesabından, "İçimiz bir, dışımız bir. Mayıslar bizimdir" yazarak Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini açık bir şekilde dile getiren Emre Çolak, kadro dışı bırakıldı