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    Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi

    Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi

    Twitter hesabından, "İçimiz bir, dışımız bir. Mayıslar bizimdir" yazarak Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini açık bir şekilde dile getiren Emre Çolak, kadro dışı bırakıldı
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:03
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    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te, Emre Çolak krizi yaşanıyor.

    Dün resmi sosyal medya hesabından "İçimiz bir, dışımız bir. Mayıslar bizimdir" yazarak Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, bir özür mesajı yayınladı.

    Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi #1

    ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

    Profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığını belirten Çolak, buna rağmen cezadan kurtulamadı.

    Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi #2

    KADRO DIŞI BIRAKILDI

    Karagümrük yönetimi, özür dilemesine rağmen kulübün değer ve ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Emre'yi kadro dışı bıraktı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi #3

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