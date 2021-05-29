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    Emre Çolak resmen Hatayspor'da

    Süper Lig takımlarından Hatayspor, Karagümrük'ün eski futbolcusu Emre Çolak ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 14:18
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    Emre Çolak resmen Hatayspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

    Emre Çolak resmen Hatayspor da #1

    Emre Çolak resmen Hatayspor da #2

    Emre Çolak resmen Hatayspor da #3

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