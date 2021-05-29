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- Emre Çolak resmen Hatayspor'da
Emre Çolak resmen Hatayspor'da
Süper Lig takımlarından Hatayspor, Karagümrük'ün eski futbolcusu Emre Çolak ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 14:18
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
AÇIKLAMA GELDİ
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.