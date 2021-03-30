Emre Çolak'tan Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Fatih Karagümrük'te top koşturan Emre Çolak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Deportivo'dan ayrıldıktan sonra 6 ay kulüpsüz kalan Emre Çolak, kış transfer döneminde ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Çolak, "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." diyerek sarı-kırmızılı takımın şampiyon olmasını istediğini açık bir şekilde ifade etti. 29 yaşındaki oyuncunun 4 yıldızlı paylaşım yapması ise dikkat çekti.

Öte yandan 10 Nisan'da Galatasaray ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de maçında karşı karşıya gelecek.