Euro
9.7887
1.25%
Dolar
8.346
1.79%
Altın
452.73
0.4%
Borsa
1.396
0.23%
Bitcoin
480.690
4.68%
EXEN Coin
21.60
-4.21%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C
    Emre Çolak'tan Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

    Emre Çolak'tan Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

    Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Fatih Karagümrük'te top koşturan Emre Çolak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 19:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Deportivo'dan ayrıldıktan sonra 6 ay kulüpsüz kalan Emre Çolak, kış transfer döneminde ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.

    "MAYISLAR BİZİMDİR"

    Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Çolak, "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." diyerek sarı-kırmızılı takımın şampiyon olmasını istediğini açık bir şekilde ifade etti. 29 yaşındaki oyuncunun 4 yıldızlı paylaşım yapması ise dikkat çekti.

    Öte yandan 10 Nisan'da Galatasaray ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de maçında karşı karşıya gelecek.

    Emre Çolak tan Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir