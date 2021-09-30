Euro
10.3304
-0.24%
Dolar
8.895
-0.25%
Altın
493.65
-0.23%
Borsa
1.393
0.1%
Bitcoin
384.878
1.97%
EXEN Coin
19.91
0.10%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Emre Demir, İtalya'da manşetlerde

    Barcelona'ya transfer olan genç futbolcumuz Emre Demir, İtalyan medyasının da dikkatini çekti.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emre Demir, İtalya'da manşetlerde

    İtalyan medyası, genç yaşta keşfedilip Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı.

    Son dönemlerde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder gibi oyuncular Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyerken, bunların arasına Emre Demir de eklendi.

    "HİKMET KARAMAN'DAN ÖNEMLİ KATKI"

    İtalyan basınında çıkan haberlerde, Demir'in Barcelona'ya transferinde, kendisine Süper Lig'de forma şansı veren Kayserispor ve teknik direktörü Hikmet Karaman'nın önemli katkısı olduğu belirtildi.

    Haberlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Karaman'ın, önemli teknik adamlardan biri olduğu ve özellikle gençlere yönelik yatırımları ve onları değerlendirme konusunda önemli vizyona sahip olduğu vurgulandı.

    BERNA BAŞKAN'A DA DİKKAT ÇEKİLDİ

    İtalyan basını ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da Türkiye'nin başarılı iş insanlarından biri olduğu ve bir futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkati çekti.

    Emre Demir, İtalya da manşetlerde #1

    Emre Demir, İtalya da manşetlerde #2

    Emre Demir, İtalya da manşetlerde #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir