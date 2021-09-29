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    Emre Demir: Transferimi imza atacağım gün öğrendim

    Emre Demir: Transferimi imza atacağım gün öğrendim

    Kayserispor'dan Barselona'ya transfer olan genç oyuncu Emre Demir, transfer haberini imza atacağı gün öğrendiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 21:44
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 21:53
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    Yukatel Kayserispor'da başarılı bir performans gösteren genç futbolcu Emre Demir, 2 milyon euroluk bonservis ve 400 milyon euro serbest kalma bedeli ile Barselona'ya transef olmuştu.

    Dünya devi ile  2027'ye kadar sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Demir, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

    "TRANSFERİ İMZA ATACAĞIM GÜN ÖĞRENDİM"

    Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen genç oyuncu, "Babamla gece gündüz her zaman beraberdik ve küçükken Barcelona'ya gitme hayali kuruyordum. Bu karar açıklanınca babam da ağladı. Barcelona'ya transferimi, imza atacağım gün öğrendim. Tarif edilemez bir duyguydu... Küçüklüğümden beri hayalim Barcelona'da oynamaktı." dedi.

    Emre Demir: Transferimi imza atacağım gün öğrendim #1

    Emre Demir: Transferimi imza atacağım gün öğrendim #2

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