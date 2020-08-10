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    Emre Gönlüşen'e veda

    Spor camiasının sevilen ismi Emre Gönlüşen, 42 yaşında ikinci kez yakalandığı kansere yenik düştü. Ünlü sunucuyu son yolculuğunda spor, siyaset ve basın camiasından çok sayıda seveni yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 16:17
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 16:17
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    Emre Gönlüşen'e veda

    42 yaşında ikinci kez yakalandığı kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Spor basınının sevilen ismi Gönlüşen'in cenaze törenine spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

    Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı - İZLE

    Bir süredir kanserle mücadele eden Emre Gönlüşen, aralık ayında hastalığının yeniden belirti gösterdiği açıklamıştı. Bu paylaşımı sonrası birçok spor kulübü ve spor basınından destek mesajı alan Gönlüşen, dün kanserle olan mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

    Emre Gönlüşen e veda #1

    ADANASPOR FORMASIYLA VEDA

    Emre Gönlüşen'i son yolculuğunda tuttuğu takım olan Adanaspor'un taraftarları da yalnız bırakmadı.

    Sevilen spiker son olarak yayıncı kuruluşta görev almıştı.

    Emre Gönlüşen e veda #2

    Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti - HABERİ

    Emre Gönlüşen e veda #3

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