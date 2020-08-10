Emre Gönlüşen'e veda

Spor camiasının sevilen ismi Emre Gönlüşen, 42 yaşında ikinci kez yakalandığı kansere yenik düştü. Ünlü sunucuyu son yolculuğunda spor, siyaset ve basın camiasından çok sayıda seveni yalnız bırakmadı.