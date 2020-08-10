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- Emre Gönlüşen'e veda
Emre Gönlüşen'e veda
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 16:17
- Güncelleme : 10.08.2020 - 16:17
42 yaşında ikinci kez yakalandığı kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Spor basınının sevilen ismi Gönlüşen'in cenaze törenine spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı - İZLE
Bir süredir kanserle mücadele eden Emre Gönlüşen, aralık ayında hastalığının yeniden belirti gösterdiği açıklamıştı. Bu paylaşımı sonrası birçok spor kulübü ve spor basınından destek mesajı alan Gönlüşen, dün kanserle olan mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.
ADANASPOR FORMASIYLA VEDA
Emre Gönlüşen'i son yolculuğunda tuttuğu takım olan Adanaspor'un taraftarları da yalnız bırakmadı.
Sevilen spiker son olarak yayıncı kuruluşta görev almıştı.
Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti - HABERİ