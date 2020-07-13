Emre Kılınç: Fenerbahçe karşı çok motiveydim

Fenerbahçe maçında bir gol atan bir de takımına penaltı kazandıran Emre Kılınç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de sarı-lacivertlileri 2-1 yenen Yiğidolar'da galibiyeti getiren golü Emre Kılınç attı.

"GOLÜ EŞİME ARMAĞAN ETTİM"

Fenerbahçe maçına motive olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Haftalardır giden kötü bir sürecimiz vardı ve Fenerbahçe'yi yenmek istiyorduk, çok önemli bir şansımız vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra da sevincimi hamile olan eşime armağan ettim. Benim gol atmam önemli değil, kazanmamız önemli. Sivasspor ile maça çıkıyoruz ve bu takım için her şeyi yapmaya çalışıyoruz, bu son ana kadar da böyle devam edecek. Bu maça çok motiveydim, bu maçı kazanacağımızı hissediyordum." dedi.