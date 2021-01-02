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    Emre Kılınç kırmızı kart gördü

    Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da maçın 51. dakikasında kırmızı kart gören Emre Kılınç takımını 10 kişi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 20:25
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    Emre Kılınç kırmızı kart gördü

    Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Süper Lig'in dişli takımlarından Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

    VAR UYARDI KARAR DEĞİŞMEDİ

    Maçın 51. dakikasında Amilton'a arkadan müdahale etmeye çalışan Emre Kılınç hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

    VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden defalarca izleyen Bitigen kararını değiştirmeyince sarı-kırmızılılar mücadelenin kalan kısmını 10 kişi tamamladı.

    Emre Kılınç kırmızı kart gördü #1

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