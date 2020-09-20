Emre Kılınç: Takımda harika bir uyum var

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Emre Kılınç, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Emre Kılınç değerlendirdi.

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Herkesin sahada birbiri için savaştığının altını çizen Emre, "Sahada bugün birbiri için mücadele eden bir takım vardı, her geçen gün daha iyi olmaya devam edeceğiz 1 haftada 3. maçımızı oynadık, kolay değil. Biraz geri çekildik ama skor elde etmiştik. Son dakikalar hariç pozisyon da verdik. Daha iyiye gideceğiz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Takımda harika bir uyum var. Arda ağabey, Fatih hoca bizim için çok önemli. Yeni transferler sıkıntı yaşamadı, sanki uzun yıllardır hep birlikte oynuyoruz" dedi.

"HER MEVKİDE OYNAYABİLİYORUM"

Farklı mevkilerde oynamasını da değerlendiren Emre, "Her mevkide oynayabiliyorum, benim için sorun değil. Önemli olan oynadığım mevkide takıma katkı sağlayabilmek, bunu başarabiliyorsam benim adıma sorun yok" şeklinde konuştu.