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    Emre Kılınç'ın Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyon

    Emre Kılınç'ın Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyon

    Galatasaray maçında Ankaragücü'nün beraberlik golünü atmaya çok yaklaşan Emre Kılınç, kaçırdığı pozisyon sonrası linç edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:17
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:33
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    Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini korudu.

    Galatasaray’ın sezon başında başkent temsilcisine kiralık olarak gönderdiği Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, ilk kez sarı-kırmızılılara karşı forma girdi.

    Taylan Antalyalı, mücadelenin 7. dakikasında Ankaragücü’nü 1-0 öne geçiren golü attı.

    Boş kaleye kaçırdı

    Maçın 69. dakikasında yaşanan pozisyonda ise bir diğer kiralık futbolcu Emre Kılınç, boş kaleye vurduğu kafa vuruşunu dışarı gönderdi.

    Çok net bir fısatı kaçıran Emre Kılınç, sosyal medyada büyük tepki topladı. Yorum yapanların çoğunluğu bilerek kaçırdığınu iddia etti.

    Emre Kılınç ın Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyon #1

    "Sahanın en iyi oyuncusuydu"

    Emre Kılınç'ın maçın 69. dakikasında uygun durumda kaçırdığı pozisyonla ilgili sosyal medyada eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bana göre Emre Kılınç sahanın en iyi oyuncusuydu. Çok iyi mücadele etti. Belki de aramıza katıldıktan sonra oynadığı en iyi maçtı. Gol atmayı herkesten fazla isterdi. Çok doğru bir yere vurdu ama sonlandırmada şanssızlık yaşadı. Sahada çok iyi bir Emre vardı." ifadelerini kullandı.

    Emre Kılınç ın Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyon #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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