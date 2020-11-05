Emre Kılınç'ın kız çocuğu oldu

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç’ın bir kız çoçuğu dünyaya geldi.

Sarı kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu Emre Kılınç'n bir kız çocuğu oldu. Tuğba Kılınç ve Emre Kılıç çifti, doğan kız çocuklarının ismini Elisa koydu.

"KILINÇ ÇİFTİNİ TEBRİK EDERİZ"

Galatasaray’ın Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç için yayımladığı tebrik mesajında, “Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Kılınç ve eşi Tuğba’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kılınç çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Elisa’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” denildi.



