Emre Kılınç'ın milli takım üzüntüsü

A Milli Takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından davet edilmeyen Emre Kılınç, bu durumun üzüntüsünü yaşıyor. Tecrübeli oyuncunun hedefinin, EURO 2020 kadrosunda yer almak olduğu öğrenildi.

Sezon başındaki iyi çıkışıyla alkış alan ancak son dönemde ufak da olsa düşüşe geçen Emre Kılınç, Şenol Güneş tarafından aday kadroya çağrılmadı. Deneyimli futbolcunun, milli takım aday kadrosunda yer almadığını görünce oldukça üzüldüğü belirtildi.

EURO 2020'DE OLMAK İSTİYOR

Bu arayı çok iyi çalışarak geçirmekte kararlı olan Emre, önümüzdeki yılki ilk Milli mesai döneminde Güneş'in gözüne tekrar girerek formayı bırakmamak, gelecek yaz EURO 2020 kadrosunda olmak istiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 810 dakika süre alan Emre Kılınç, 2 gol atıp 1 asist yaptı.



