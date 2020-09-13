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    Emre Kılınç'ın sağlık durumu

    Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan alınan Emre Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı oyundan alındığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 16:32
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    Emre Kılınç'ın sağlık durumu

    Galatasaray Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken yeni transfer Emre Kılınç sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.

    Mücadelede bir de gol atan milli futbolcu bir pozisyonda sakatlanmış ve bacağının arkasını tutarak oyundan alınmıştı.

    Emre Kılınç ın sağlık durumu #1

    DURUMU CİDDİ DEĞİL

    Habertürk'ün haberine göre; Emre Kılınç'ın durumu ciddiyet taşımıyor. 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın bacağına kramp girdiği ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

    Sarı-kırmızılılar 17 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Neftçi Bakü ile karşılaştıktan sonra 20 Eylül'de son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak.

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