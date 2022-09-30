Emre Kılınç'tan Fatih Terim'e övgü

Forma şansı azaldığı için Galatasaray'a transferin kapanmasına 2 hafta kala ayrılma istediğini dile getirdiğini belirten Emre, "Kendimi tekrar kanıtlamak istiyordum. Bana gelen 10'a yakın teklif vardı, Ankaragücü'nü tercih ettim. Beni en çok isteyen kulüp Ankaragücü'ydü ve bu tercihimde çok mutluyum. Ömer Erdoğan'ın isteği önemliydi. Taylan Antalyalı'nın da buraya gelmesi ve hocamızın kafasındaki oyun planını da anlatması benim için etkili oldu. Bu yüzden en büyük etken Ömer Hoca diyebilirim. Eşim de Ankaralı, bu da önemli bir sebepti burayı tercih etmemde." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'nün üst sıraları hedeflediğini anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Şu an için alt sıralardan çabuk şekilde kurtulup üst sıralara çıkmalıyız. İlk 10'a girince üst sıralara tırmanmak için çalışacağız. Yeni çok fazla oyuncu var. Ligimiz yabancı oyuncular için de zor. Herkesin herkesi yendiği bir lig. Taraftarımızın desteğini buraya gelmeden de hissettim. Ankaragücü ligimizin en iyi taraftarına sahip. Başakşehir maçında onları galibiyetle mutlu etmek istiyoruz. Başakşehir karşısında da kazanmak istiyoruz. Onlara da sezonun ilk golünü atmak istiyoruz." diye konuştu.

"Oynayıp kendimi kanıtlamak istedim"

Sivasspor'dan Galatasaray'a sezonun en önemli transferlerinden biri olarak gelen Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 2 yılı ve ayrılışını şöyle anlattı:

"Aslında Galatasaray'da çok da kötü giden bir dönemim olmadı. Yunus Akgün çok formda geldi, geçen sezon Kerem Aktürkoğlu çok iyi işler yaptı. İkisini de çok severim. Hocamızın beni onların gerisinde görmesi doğal. Galatasaray'da iki senedir orta saha oynadım. İlk sene takımın en fazla forma giyen oyuncularındandım, 41 maç oynadım. Şampiyonluğu da averajla kaçırmıştık. Geçen sene farklı bir proje vardı, yine forma şansı buldum. Bu sene Galatasaray'a büyük transferler geldi, Yunus ve Kerem'in performansı ortada. Okan hocayla iyi bir ilişkimiz var. Ben oynayıp kendimi tekrar kanıtlamak istedim."





"Ülkemi temsil etmek istiyorum"