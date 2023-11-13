Emre Kocadağ başkan adayı olacak mı? Kararını açıkladı Beşiktaş'ta mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

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Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Beşiktaş, kabus gibi geçen yılın ardından yönetim değişikliğine gidecek.

26 Kasım'da çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 3 Aralık'taki seçimde yeni başkanına kavuşacak olan siyah-beyazlılarda şu anda 2 başkan adayı bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda mevcut yönetimde yer alan isimlerden biri olan Emre Kocadağ, başkan adaylığı için kararını açıkladı.

"Aday değilim"

Mevcut yönetim içerisinde asbaşkanlık görevini yürüten Kocadağ, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Candaş Tolga Işık'a konuşan Emre Kocadağ, "Bu dönem aday olmayacağım." dedi.

Hasan Arat ve Serdar Adalı...

Beşiktaş'ta şu ana kadar Hasan Arat ve Serdal Adalı, başkanlık için adaylıklarını açıkladı.

Başkanlık seçimi 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.