Emre Kocadağ: Bayramı göstermeyeceğiz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirirken, yapılan algılara rağmen bu sene çifte bayram yaşayacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyonluk yarışında bir adım daha öne geçti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını eleştirirken, rakip takımlara yönelik de söylemlerde bulundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"CÜNEYT HOCA'NIN PERFORMANSI YAKIŞMADI"

"Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Verilmeyen penaltı var, Pedro özellikle sahada nasıl kaldı, hayretler içinde izledik. Kayserispor'u maçta tuttu."







"SON BİRKAÇ HAFTADIR ALGI YARATANLAR SESSİZLER"

"Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar. Her maç sonunda çıkıp iPad'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar, ne MHK'yı, ne hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar."





"FETÖ VAR DİYENLER, SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ"

"FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa dökecekler diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. Memnuniyetsizlik gitti, memnuniyet geldi, kaçırdığımız bir şey mi var?"





"AREFEYİ GÖSTERDİLER, BAYRAMI GÖSTERMEYECEĞİZ"

"Bir memnuniyet oluşmuş, yoksa her maç sonunda 3-4 yönetici ve iPadlerle sunum yapanlar, VAR çizgisi çeken adamın evindeki ailesine kadar alıştırılması gerekiyor denen adamlar sessizliğe büründüler. İttire kaktıra arefeyi göterdiler, ama bayramı göstermeyeceğiz."

