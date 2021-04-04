Emre Kocadağ: Beşiktaş bu oyunlarla durdurulamaz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu ve MHK'nın Halil Umut Meler'i görevlendirmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

"Zor bir lig. Her takımın her takımı yenebildiği bir lig. Lideriz. Kaybedilmiş bir şey yok. İnşallah konsantrasyonumuzu Çarşamba günü Alanyaspor maçına vereceğiz. Sonra Erzurumspor maçına vereceğiz. Bu bir yol kazası."





"BEŞİKTAŞ BU OYUNLARLA DURDURULAMAZ"

"Bugünkü maçta hata var mı? 1 hata 2 hata 10 hata, 1000 hata. Bir hata bizim şampiyonluk yolumuzda önümüze taş koyacak hata olabiliyor. MHK bu riski aldı ve bir şekilde Beşiktaş'a ceza vermeye çalıştı. Beşiktaş bu oyunlarla durdurulamaz!Türk futbolunda namuslu ve şerefli insanlar olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'ın önünü kesmek için plan yapacaklarına inanmak istemiyorum. Böyle olmayacak. Beşiktaş buraya iyi futbolla geldi. İyi oynadığımız sürece planlarını da bozarız, hakemi de yeneriz."