Beşiktaş Asbakanı Emre Kocadağ, "Başkanımızla bize sunulacak liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla geçen seneki performansından bir hayli uzak.

Siyah-beyazlıların ligde üst üste alınan puan kayıpları ve Şampiyonlar Ligi'nden puansız bir şekilde ayrılması, Sergen Yalçın'ın istifa kararı almasına neden oldu.

Sergen Yalçın, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda istifasını sundu.

Yalçın'ın istifası, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

Emre Kocadağ: Derbi öncesi yeni hocayı yetiştireceğiz VİDEO



"EFSANE BİR HOCA OLARAK ÇIKTI"

İstifanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu.

Kocadağ açıklamalarında, "Çok büyük beklentilerle bu sezona başlandı. İyi bir kadro kurduk. Geldiğimiz noktada beklentiler sonuç bulmadı. Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük.

Sergen Yalçın, Beşiktaş için efsane bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Hocamıza, Beşiktaş'ın kapısı kapanmamıştır. Bazen bu süreçler yaşanabiliyor.

B planımız yoktu, bugünden itibaren yeni teknik direktör için çalışmalara başlayacağız.





"DERBİ ÖNCESİNE HOCAYI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIRIZ"

Sergen Yalçın bugün belki gitti ama bu defter kapanmadı. Daha önce de ayrılıklar yaşandı, tekrar geri gelindi. Hocamız biz olmasak da bir gün bu kapıdan yine girecektir. Hocalık anlamında geçen sezon kendini ispat etmiş bir isim.

Şu an için isim konuşmak doğru değil. İsmi geçenler, çok değerli hocalar. Başkanımızla bize sunulacak liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız.

Oyuncular da üzgün. Hocamız veda etti oyunculara, oyuncular da hocamıza teşekkür etti." ifadelerini kullandı.