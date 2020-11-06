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    Emre Kocadağ: Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var

    Emre Kocadağ: Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var

    Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'dan açıklama geldi. Kocadağ, "Dorukhan'la anlaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:38
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    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

    "DORUKHAN'IN KAFASINDA SADECE BEŞİKTAŞ VAR"

    Kocadağ, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Dorukhan Toköz için de konuştu.

    "Dorukhan, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çok karakterli, çok düzgün bir kişilik. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle 1-2 görüşme yaptık. İnşallah Beşiktaş ve kendisinin menfaatlerinin örtüştüğü noktada buluşup, Dorukhan'la uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an kendisi futbola odaklandı. büyük bir sakatlık geçirdi, bunu atlattı. Ben, Dorukhan'la anlaşacağımızı düşünüyorum. Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var."

    Emre Kocadağ: Dorukhan ın kafasında sadece Beşiktaş var #1

    DORUKHAN: BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM

    24 yaşındaki futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz." diyerek Fenerbahçe iddialarına cevap vermişti.

    Emre Kocadağ: Dorukhan ın kafasında sadece Beşiktaş var #2

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