Emre Kocadağ: Hakem Fenerbahçeli oyuncuları bile şaşırttı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 4-3 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakeme yüklendi.

"İYİ BİR CEVAP VERDİK"

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Emre Kocadağ, “Zor bir transfer dönemi geçirmiştik. Onun sonrasında da iyi başlamadığımız bir sezon oldu. Avrupa maçları sonrasında ligde de iyi bir başlangıç yapamadık. Ama her zaman daha önce de konuştuğumuzda iyi bir takım olduğumuzu, zamanla bunun anlaşılacağını söyledik. Nitekim bugün, bu açıdan bizim için anlamlı bir galibiyet. Deplasmanda 3 gollü Trabzonspor galibiyeti var. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir’i geçen hafta yine 3 golle geçtik. Bugün de birçok transfer yapan, ligin flaş ekibi diye adlandırılan Fenerbahçe’yi de 4 golle hem de 10 kişi yenmek gayet mutluluk verici. Bu bizim üzerimizdeki yetersiz kadro ya da iyi transferler yapılamadı algısına da takımın verdiği iyi bir cevap oldu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ FORMASI YARIŞIN İÇİNDE OLUR"

İstedikleri oyunu sahaya yavaş yavaş yansıttıklarını ve ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen Kocadağ, “Biz takımımızın iyi olduğunu biliyorduk. Hocamızın çok iyi bir hoca olduğunu biliyoruz. Geçen sene takımı nereden nereye getirdi. Nerede bitirdiğimiz de aşikar. Nedense bizim takımla alakalı devamlı olumsuz eleştiriler vardı. Şansızlıklar, sakatlıklar yaşadık. Koronavirüs ile alakalı şansızlıklar yaşadık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda lig çok uzun. İllaki yeneceğimiz, yenileceğimiz çok maç olacak ama Beşiktaş forması kim oynarsa oynasın lig yarışının içinde olur. Beşiktaş takımı hiçbir zaman küçümsenmeye gelmez” diye konuştu.

"FENERBAHÇELİ OYUNCULAR BİLE ŞAŞIRDI"

Karşılaşmada Beşiktaşlı Cyle Larin’in gördüğü sarı kartların çok ucuz olduğunu ifade eden Kocadağ, “Hakemle alakalı zaten akşam konuşulacak. Bazı tartışmalı pozisyonlar var. Larin’in ucuz sarı kartları var. Verilmeyen bir penaltı olabilir mi, daha iyi değerlendirirler akşam onu. En son o ikinci sarı kartı vermemesi Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı bence. Ama inşallah bundan sonrası için iyi olur. Hakem bu anlamda yeni maçlar oluyor. Detaylıca onu tartışırlar. Biz bugün hakemle alakalı memnun muyuz ? Bence değiliz ama bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Bence hakemden ziyada bizim iyi oyunumuz vardı sahada. O hakemin önüne geçti. 15 yıl sonra gelen galibiyet mutluluk verici.” diye konuştu.

Son olarak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili hafta ortasında çıkan haberlerin sorulması üzerine Emre Kocadağ, "Hakemi daha konuşmaya gerek yok. Zaten maç oynandı, bitti. Bundan sonra otoriteler bunu değerlendirecektir." yanıtını verdi.