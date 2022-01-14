Emre Kocadağ: Hakemler oyuncularımızın emeğine saygı göstermiyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep maçının ardından, "Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER OYUNCULARIMIZIN EMEĞİNİ ENGELLİYOR"

Kocadağ açıklamalarında, "Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük.

Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi... 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek...

VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. İzleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı, bu sene itibarıyla en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda.

"BU KONUDA TFF'NİN HAMLE YAPMASI LAZIM"

TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler -yönetimler, başkanlar- de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım.

Bizim ofsayt golümüzün iptaline kadar, VAR'ın maçta olduğunu göremedik. O da VAR hakeminin kontrolünde değil, otomatik sistem çiziyor." ifadelerini kullandı.