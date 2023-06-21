Emre Kocadağ: Hedefimiz Konferans Ligi'nde final oynamak Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kuraların ardından konuştu. Kocadağ, "Hedefimiz Konferans Ligi'nde final oynamak. Bununla alakalı elimizden geleni yapmaya başladık" dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.

2. eleme turunda Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekibin asbaşkanı Emre Kocadağ, kurayı ve transfer çalışmalarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz Konferans Ligi'nde final oynamak"

Kurayı değerlendiren Emre Kocadağ şu açıklamaları yaptı:

Beşiktaş ve Türk spor camiası için kuralar hayırlı olsun. İnşallah bu sene ülkemizi Avrupa'da iyi şekilde temsil etmek, Beşiktaş'ı Avrupa'da yaraşır şekilde mücadele etmek istiyoruz. İlk adım olarak kuralar çekildi. Uzun bir yol. Hedefimiz Konferans Ligi'nde final oynamak. Bununla alakalı elimizden geleni yapmaya başladık.

"Konferans Ligi'nin adaylarından birisiyiz"

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne aday takımlardan biri olduğunu belirten Kocadağ, sözlerine şöyle devam etti:

Bizim geçen sene itibarıyla son dönemde yakaladığımız bir form ve iyi bir kadromuz var. 3 kulvarda da ciddi hedef koyduk. Şampiyonluk, en önemli ve birinci hedefimiz. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Takviyelerle birlikte Konferans Ligi'nin adaylarından birisiyiz. İki değerli kulübün galibiyle karşılaşacağız. Biz bu aşamaları geçmek için sahaya çıkacağız. Hangi rakip olursa olsun, Beşiktaş'ın hedefi Konferans Ligi'nde gruptan çıkıp finali zorlamak.

"İddialı bir kadro olacağı için ince eleyip sık dokuyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren asbaşkan, şu ifadeleri kullandı:

Hazırlığımızı planlarımızı yapıyoruz. Halihazırda oturmuş bir kadromuz var. Devre arası takviyelerimiz hem bizi hem kamuoyunu tatmin etti. Beraber oynama alışkanlığı oluştu. Sene sonu takviyeleri ne olur diye çalışmalar yaptık. Hem teknik ekip hem sportif direktörümüz Ceyhun Bey yaptı. Elimizde alternatifli oyuncu grubu var transfer için. İddialı bir kadro olacağı için ince eleyip sık dokuyoruz. Hem mali şartlarımıza hem teknik ekibin şartlarına uyacak bir kadro oluşturacağız.

"En az 4-5 takviye olacaktır"

Emre Kocadağ, son olarak kadroya en az 4-5 takviye yapacaklarını söyledi.