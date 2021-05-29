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    Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'la %90 anlaşırız

    Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'la %90 anlaşırız

    Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 16:24
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    Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Emre Kocadağ: Sergen Yalçın la %90 anlaşırız #1

    "SERGEN HOCA İLE %90 ANLAŞACAĞIZ"

    Başarılı teknik adam için "Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı." ifadesini kullanan Kocadağ, şunları söyledi:

    "Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

    Emre Kocadağ: Sergen Yalçın la %90 anlaşırız #2

    OYUNCULARLA GÖRÜŞME PAZARTESİ

    Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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