Emre Kocadağ: Süper Lig'den bir takım Rosier'i istemiş

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, takım adı vermeyerek Süper Lig'den bir ekibin Valentine Rosier için Sporting Lizbon'un kapısını çaldığını söyledi. Bahsedilen takımın Fenerbahçe olduğu düşünülüyor.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelen lider Beşiktaş, rakibini 3-2 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ şu ifadeleri kullandı:

"BERABER UZUN YILLAR DEVAM EDECEĞİZ"

Kocadağ, “Başakşehir gibi bir takımı burada yenmek çok önemli. Oyuncularımızı ve teknik ekibi kutluyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Hocamız maalesef cezalıydı ama Murat Şahin hocamı da tebrik ediyorum, saha kenarında iyi performans gösterdi. Hocamız mutlu, şampiyonluğa odaklanmış durumda. Hocamızla ilgili spekülasyonlar var, sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz.” dedi.

"VAR'DAN GELMEYEN İKİ PENALTIMIZ VAR"

Emre Kocadağ, “Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR’dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Bağırıp, çağırıp, seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp şampiyonluğa gideriz. Kupa da çok önemli bizim için. Sonra Fenerbahçe derbisi var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, ondan sonrası da önemli.” şeklinde konuştu.

"KUPADA FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı yönetici, “Kupa da bizim için önemli. Lig başında iki hedef var; kupa ve lig. İkisinde de yarıştayız. Kupada da finale kalmak istiyoruz. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Ligin sürecinde her maç 3 puan. Biz maç ayrımı yapmıyoruz. Derbi de tabi ki değerli. Oradan alacağımız 3 puan da çok değerli. Ligde de inşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek. Bizim ne kadar şansımız varsa rakiplerimiz de arkadan geliyor. Biz puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz. Matematik hesapları yapılıyor ama henüz çok erken. Bir adım önde gibi olabiliriz ama kovalayan rakiplerimiz var. 3 büyük kulüp şampiyonluk kovalıyor.” ifadelerini kullandı.

"BANA GÜLÜNÇ GELDİ"

Kocadağ, bonservisi Sporting Lizbonda bulunan Fransız sağ bek Rosier hakkında ise, "Rosier'e bir Süper Lig kulübünün talip olduğu iddiasını duydum, bana gülünç geldi." dedi

Bahsedilen takımın Fenerbahçe olduğu düşünülüyor.