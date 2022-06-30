Emre Mor, Al-Shamal maçını tesislerden izledi

Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçında Katar ekibi Al-Shamal’ı 4-2 mağlup etti. Yeni transfer Emre Mor, maçı tesislerden takip etti.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Katar ekibi Al-Shamal ile karşılaştı.

Fenerbahçe bu karşılaşmadan 4-2’lik skorla galibiyeti alarak ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin 6 oyuncusu Al Shamal maçı kadrosunda yer almadı.

Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Lemos ve Tisserand hafif sakatlıkları nedeniyle, Arda Güler ise tedavi sürecinin devam etmesinden dolayı mücadelede görev yapamadı.

Emre Mor tribünden izledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, AL Shamal maçını Can Bartu Tesisleri'nin balkonundan izledi.