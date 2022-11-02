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    Emre Mor, ay-yıldızlı formayı istiyor

    Emre Mor, ay-yıldızlı formayı istiyor

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Emre Mor, yeniden milli formayı giymenin hayalini kuruyor.
    • 02.11.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 12:52
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    Genç yaşta yıldızı parlayan, henüz 19'unda Milli formayı üstüne geçiren Emre Mor, ardından büyük bir düşüş yaşamıştı.

    Karagümrük'te kendini bulan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de ise eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı.

    Emre, tarihi geri dönüşün yaşandığı Rennes maçında takımının son golünü atıp, İstanbulspor karşısında ise asist yaptı.

    Emre Mor, ay-yıldızlı formayı istiyor #1

    Gözü ay-yıldızlı formada

    Yıldız futbolcu, performansını hızla yükseltirken, gözünü yeniden Ay-Yıldızlı formaya dikti.

    25 yaşındaki yıldız, Kuntz'un kendisini İskoçya ve Çekya maçlarının kadrosuna çağırmasını bekliyor.

    Emre Mor bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 maçta 3 gol 1 asist yaparken hücum anlamında takımı ileri taşıyarak taraftarı memnun etti.

    Emre Mor, ay-yıldızlı formayı istiyor #2


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