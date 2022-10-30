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    Emre Mor: Bu şekilde devam etmem gerekiyor

    Fenerbahçe'nin oyuncusu Emre Mor, 5-2 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından konuştu.
    • 30.10.2022 - 23:13
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    Emre Mor: Bu şekilde devam etmem gerekiyor

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe'de 5-2 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından Emre Mor görüşlerini aktardı.

    "Galibiyetten dolayı çok mutluyum"

    Emre Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

    Emre Mor: Bu şekilde devam etmem gerekiyor #1

    "Bu şekilde devam etmem gerekiyor"

    25 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Her zaman en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam, bundan dolayı mutlu oluyorum. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Böyle bir kaliteli takımda oynamak da benim işimi kolaylaştırıyor. Şu an için erken ama daha fazla gösterebileceğim şeylerin olduğunu da söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

    Emre Mor: Bu şekilde devam etmem gerekiyor #2


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