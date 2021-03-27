Emre Mor, Celta Vigo'yu bezdirdi

Bir dönem Türk Messi olarak lanse edilen ancak yeteneğini bir türlü futbol sahasında kullanamayan Emre Mor, Celta Vigo'yu da bıktırdı. PCR testine zamanında katılmayan Mor, sezon sonu gönderilecek.

Performansı, davranışları ve sosyal medya paylaşımları ile Emre Mor, kulübü Celta Vigo'yu bıktırırken kulüpteki geleceği de parlak değil.

Sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için Dubai'yi gittiğini söyleyen Emre Mor, teknik direktör Coudet'in sabrını taşırdı.

PCR TESTİNİ GEÇ YAPTIRDI

AS Gazetesi'ndeki habere göre, kulüpteki antrenör ekibinden Emre Mor'un bir daha forma giyemeyeceği ve takımda hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

Emre Mor'un ayrıca Dubai'den döndükten sonra takıma katılması için gerekli olan PCR testlerine de katılmadığı ortaya çıktı.

SEZON SONU YOLCU

Oynamama nedeni kulüpte resmi olarak 'sakat' olarak gözükse de bu davranışları Emre'nin sonunu getirdi. 1 aydan fazla süredir keyfi olarak takıma katılmayan 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

COUDET NE DEMİŞTİ?

Celta Vigo'nun Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde Emre Mor'un oynamama sebebini açıklayan teknik direktör Eduardo Coudet, alaycı bir şekilde, "Size söyleyebileceğim tek şey, PCR testi yaptırabileceği bir klinik bulamadığı için bir sonraki gün yaptırdı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullanmıştı.