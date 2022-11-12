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- Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum
Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum
Fenerbahçe'nin oyuncusu Emre Mor, 2-1 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından konuştu.
- 12.11.2022 - 19:32
Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Giresunspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.
"Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum"
Emre Mor, şu ifadeleri kullandı: "10 kişi kalmamız maçı çok değiştirdi. Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum.
11 kişi olsaydık maçı kaybetmezdik diye düşünüyorum. Hala 1. sıradayız ve kazanmaya devam edeceğiz."