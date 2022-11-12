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    Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum

    Fenerbahçe'nin oyuncusu Emre Mor, 2-1 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından konuştu.
    • 12.11.2022 - 19:32
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    Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum

    Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Giresunspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

    "Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum"

    Emre Mor, şu ifadeleri kullandı: "10 kişi kalmamız maçı çok değiştirdi. Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum.

    11 kişi olsaydık maçı kaybetmezdik diye düşünüyorum. Hala 1. sıradayız ve kazanmaya devam edeceğiz."

    Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum #1


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