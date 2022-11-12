Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum

Emre Mor: Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum

Fenerbahçe'nin oyuncusu Emre Mor, 2-1 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Giresunspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

"Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum"

Emre Mor, şu ifadeleri kullandı: "10 kişi kalmamız maçı çok değiştirdi. Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum.

11 kişi olsaydık maçı kaybetmezdik diye düşünüyorum. Hala 1. sıradayız ve kazanmaya devam edeceğiz."