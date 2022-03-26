Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.172
1.11%
BTXN Coin
41.02
-0.70%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C
    Emre Mor: En büyük pişmanlığım doğru insanlarla olmamak

    Emre Mor: En büyük pişmanlığım doğru insanlarla olmamak

    Fatih Karagümrük'te küllerinden doğan Emre Mor, "Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yıldızı yeniden parlayan Emre Mor, son haftalarda adından sıkça söz ettiriyor.

    Bu sezon Karagümrük formasıyla 22 maça çıkan oyuncu 5 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.

    Teknik driektör Volkan Demirel ile kendini bulan oyuncu Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.

    "AVRUPA'DA OYNAMAK İSTERİM"

    Emre Mor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Mor açıklamalarında, "Umut edersiniz beklersiniz, beklentiye girmemeiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum.Şartlar olursa Avrupa'da oynamak isterim.

    Emre Mor: En büyük pişmanlığım doğru insanlarla olmamak #1

    "BULUNDUĞUM YERDEN ÇOK MUTLUYUM"

    Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucaz Bıglıa disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.

    Emre Mor: En büyük pişmanlığım doğru insanlarla olmamak #2

    "EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM SAHA DIŞINDA DOĞRU İNSANLARLA OLMAMAK"

    Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim. Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı.

    Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var." ifadelerini kullandı.

    Emre Mor: En büyük pişmanlığım doğru insanlarla olmamak #3


    İlginizi Çekebilir

    AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar euro fazla verdi
    Ekonomi

    AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar euro fazla verdi

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı
    Eğitim

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı

    Görüş Bildir