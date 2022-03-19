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    Emre Mor: İki yıldır kendimi futbola veriyorum

    Fatih Karagümrük formasıyla Yukatel Kayserispor'a 3 gol atan Emre Mor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 09:23
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    Emre Mor: İki yıldır kendimi futbola veriyorum

    Emre Mor, Karagümrük formasıyla ilk kez hat-trick yaptığı Kayserispor maçının ardından beIN Sports'a konuştu.

    Kariyerinin yeniden yükselişe geçmesinin tamamen futbola konsantre olması ve Karagümrük kulübü olduğunu belirten Emre Mor, "Karagümrük'e imza atma kararım ile birlikte gelen bir şey bu, tekrardan aynı performansı göstermek. Süreç boyunca transferin gerçekleşmesine neden olan herkese, hocalarıma teşekkür ediyor. Elimden geldiği kadar son 2 senedir sadece futbolu düşünüyorum, futbolla yatıp kalkıyorum. Neticesinde de son dönemlerde böyle güzel performanslar çıkıyor. Karagümrük'le bu yola çıkmakla benim için her şey yeniden başladı." açıklamasını yaptı.

    Emre Mor: İki yıldır kendimi futbola veriyorum #1

    "FAVORİ OLARAK İKİNCİ GOLÜ SEÇECEĞİM"

    Emre Mor attığı üç golden favorisinin ikinci gol olduğunu belirterek, "Kariyerimin ilk hat-tricki olması nedeniyle çok mutluyum. Üç golle galibiyeti aldık çok mutluyum. En güzeli ikinci goldü, üçüncü gol biraz şanslı olduğum bir goldü. Favori olarak ikinci golü seçeceğim" diye konuştu.

    Emre Mor: İki yıldır kendimi futbola veriyorum #2


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