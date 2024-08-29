Emre Mor, Rizespor'a imzayı atıyor Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig'den birçok kulübün ilgisini çekti. En ciddi talip ise Rizespor oldu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Emre Mor, Süper Lig'den birçok takımdan teklif aldı. Bu takımlar arasında Rizespor, imzaya en yakın kulüp olarak öne çıkıyor.

Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Kontratının son yılına giren Emre Mor'un, satın alma opsiyonlu olarak Rizespor'a kiralık şekilde transfer edileceği bildirildi.

TAKASTA KULLANILMASI GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Emre Mor'u takasta kullanabileceği iddia edilmişti.

Özellikle Kasımpaşa'dan Yasin Özcan için harekete geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin, kadroda düşünülmeyen isimlerden Serdar Aziz ve Emre Mor'u bu takas için önerebileceği belirtiliyordu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, 13 maçta 841 dakika süre alarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Ancak bu katkısına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist yaptı.