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    Emre Mor sahalara golle döndü

    Emre Mor sahalara golle döndü

    Celta Vigo forması giyen Emre Mor, 6 hafta sonra yeşil sahalara geri döndü. 23 yaşındaki futbolcu, 4. lig takımı Llanera'yı 5-0 yendikleri maçta fileleri havalandırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 10:50
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 11:03
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    Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre Mor, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu.

    60'DA ATTI 63'TE ÇIKTI

    Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

    Emre Mor sahalara golle döndü #1

    OKAY 90 DAKİKA SAHADA KALDI

    Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

    Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

    Böylece Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.

    Emre Mor sahalara golle döndü #2

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