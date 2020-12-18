Emre Mor sahalara golle döndü

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, 6 hafta sonra yeşil sahalara geri döndü. 23 yaşındaki futbolcu, 4. lig takımı Llanera'yı 5-0 yendikleri maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre Mor, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu.

60'DA ATTI 63'TE ÇIKTI

Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

OKAY 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Böylece Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.