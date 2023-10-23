Emre Mor takımla birlikte çalışmalara başladı Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Emre Mor'un takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

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Süper Lig'de 9'da 9 yaparak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de, sezon başında sakatlanan Emre Mor'dan iyi haber geldi.

Sağ kanatta İrfan Can Kahveci ve Ryan Kent gibi yıldızlara rakip olması beklene Mor, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sadece 11 dakika süre alabildi

Emre Mor'un kısa süre içerisinde maç kondisyonu da kazanması için maçların ikinci yarısında süre alması bekleniyor.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 maçta 11 dakika süre alabildi.