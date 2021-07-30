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    Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi

    Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi

    Celta Vigo'dan ayrılması beklenen Emre Mor, yeni bir başlangıç yapabilmek adına Trabzonspor ile görüşmelere başlamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 12:17
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    2016 yılında gösterdiği performansla Borussia Dortmund'a kadar yükselen hatta A Milli Takımımızın gözdesi olan Emre Mor özel hayatı nedeniyle formdan düştü.

    Yeteneğine ihanet eden futbolcu olarak lanse edilen 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaştığını duyurmuştu.

    Emre Mor, Trabzonspor a önerildi #1

    "PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

    Emre Mor'un menajeri aracılığıyla bordo-mavililere, "Para önemli değil. Yeni bir başlangıç için Trabzonspor'a ihtiyacım var." dediği öğrenildi.

    Emre Mor teklifini değerlendiren ve Abdullah Avcı'nın masasına koyan Trabzonspor yönetimi, Avcı'dan gelecek olan cevaba göre düğmeye basacak.

    24 yaşındaki kanat oyuncusu sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasına hasretti.

    Emre Mor, Trabzonspor a önerildi #2

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