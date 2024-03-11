Emre Mor'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım: Ceza almalı

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor'u 4-1 yenerek Galatasaray'ı takibe devam etti.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.
Tepki çeken paylaşım
Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaştığı maçı izlerken çektiği fotoğrafı sarı-lacivert kalp emojisiyle paylaşan yıldız oyuncu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılılar bu paylaşımdan ötürü Emre Mor'un ceza almasını isterken, Fenerbahçeli taraftarlar da tam tersi genç oyuncuya destek çıktı.
Öte yandan Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe nisan ayının ortasında karşı karşıya gelecek.
İşte o paylaşım...
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