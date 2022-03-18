Emre Mor'dan hat-trick

Fatih Karagümrük'ün Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Emre Mor, hat-trick yaparak galibiyeti getirdi.

Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı.

KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İNİ YAPTI

Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

2 maç aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 43'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.

Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.