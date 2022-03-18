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    Emre Mor'dan hat-trick

    Emre Mor'dan hat-trick

    Fatih Karagümrük'ün Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Emre Mor, hat-trick yaparak galibiyeti getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 23:19
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    Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.

    Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı.

    Emre Mor dan hat-trick #1

    KARİYERİNİN İLK HAT-TRICK'İNİ YAPTI

    Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

    2 maç aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 43'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.

    Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Emre Mor dan hat-trick #2

    Emre Mor dan hat-trick #3


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