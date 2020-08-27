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    Emre Mor'dan şık gol

    Emre Mor'dan şık gol

    Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, hazırlık maçında Oviedo'ya attığı golle alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 08:53
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    Emre Mor'dan şık gol

    Bir dönem yıldızı parlayan ancak sonra performansı günden güne düşen milli futbolcu Emre Mor, hazırlık maçında attığı golle dikkat çekti.

    MÜTHİŞ BİR PLASE

    Celta Vigo'nun Oviedo ile yaptığı karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahası dışından harika bir plase vuruşla topu ağlara gönderen 23 yaşındaki futbolcu futbolseverlere "Acaba eski günlerine mi dönüyor?" sorusunu sordurttu.

    Emre Mor'dan şık gol - İZLE

    GOLÜ ATTI SAKATLANDI

    Golü atan Emre, 29. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

    Celta Vigo Kulübü, Emre'nin sağ bacak kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıkladı.

    Emre Mor dan şık gol #1

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