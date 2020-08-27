Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, hazırlık maçında Oviedo'ya attığı golle alkış aldı.

Bir dönem yıldızı parlayan ancak sonra performansı günden güne düşen milli futbolcu Emre Mor, hazırlık maçında attığı golle dikkat çekti.

MÜTHİŞ BİR PLASE

Celta Vigo'nun Oviedo ile yaptığı karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahası dışından harika bir plase vuruşla topu ağlara gönderen 23 yaşındaki futbolcu futbolseverlere "Acaba eski günlerine mi dönüyor?" sorusunu sordurttu.

Emre Mor'dan şık gol - İZLE



GOLÜ ATTI SAKATLANDI

Golü atan Emre, 29. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Celta Vigo Kulübü, Emre'nin sağ bacak kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlığı olduğunu açıkladı.